Pride 2025 sabato a Bari la parata arcobaleno | Segnale forte contro discriminazioni del Governo e polemiche

Sabato 21 giugno Bari si trasformerà in un arcobaleno di speranza e rivolta con il Pride 2025, una parata che celebra i diritti LGBTQIA+ e risponde con forza alle polemiche e alle discriminazioni del governo. Un evento che unisce migliaia di persone provenienti da tutta la regione, portando avanti il messaggio di resistenza e orgoglio. Perché ogni colore, ogni passo, è un segnale di libertà e inclusione da condividere e diffondere.

