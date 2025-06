Prezzo petrolio in rialzo Wti scambiato a 72,40 dollari

Il mercato del petrolio si risveglia con segnali di forte crescita, con il WTI a 72,40 dollari e il Brent a 73,91 dollari al barile. Questa ripresa, trainata da fattori geopolitici e dinamiche di domanda e offerta, evidenzia un clima di ottimismo tra gli investitori. La volatilità rimane alta, rendendo fondamentale monitorare attentamente gli sviluppi per cogliere le opportunità che si presentano nel settore energetico.

Prezzo del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a luglio passa di mano a 72,40 dollari al barile con una crescita dello 0,88% mentre il Brent con consegna ad agosto è scambiato a 73,91 dollari al barile con un avanzamento dello 0,93%.

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha raggiunto un traguardo storico, superando per la prima volta i 3.500 dollari l’oncia. Questo incremento segna un nuovo capitolo per il metallo prezioso, consolidando il suo status di rifugio sicuro in tempi incerti.

Prezzo petrolio in forte rialzo, Wti a 73,48 dollari. +8,00%. Brent passa di mano a 74,47 dollari

I listini europei hanno mandato in fumo 185 miliardi in termini di capitalizzazione. Oro in rialzo dell'1% a 3.451 dollari l'oncia. Su anche petrolio (+ 7%) e gas (+ 4,7%)

