Prezzo oro poco mosso Spot scambiato a 3.391 dollari

L’oro, simbolo di stabilità e valore, si muove con moderazione sui mercati questa mattina. Con un prezzo spot di circa 3.391 dollari, registra un lieve incremento dello 0,18%, mentre l’oro con consegna ad agosto mostra una leggera flessione. In un contesto globale di incertezza economica, questi piccoli aggiustamenti riflettono la cautela degli investitori. Restate con noi per scoprire come queste dinamiche influenzeranno le vostre decisioni finanziarie.

Prezzo dell'oro poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata è scambiato a 3.391,22 dollari con un avanzamento dello 0,18% mentre l'oro con consegna ad agosto (Comex) passa di mano a 3.410.10 dollari con un calo dello 0,21%.

