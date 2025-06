Prevenzione agli abusi e contrasto al reclutamento di minori | esperti a confronto a Palermo

A Palermo si è tenuto un importante convegno dedicato alla prevenzione degli abusi e al contrasto del reclutamento di minori da parte delle organizzazioni criminali. Esperti nazionali e internazionali si sono confrontati su strategie innovative e sulla creazione di un modello sanitario integrato per la diagnosi precoce della violenza, sottolineando l’urgenza di proteggere i nostri giovani e rafforzare le misure di tutela. Un passo decisivo verso una società più sicura e consapevole.

Prevenzione degli abusi, contrasto al reclutamento minorile da parte delle organizzazioni criminali e definizione di un modello sanitario integrato per la diagnosi precoce della violenza. Sono stati questi i principali temi affrontati nel corso del convegno "Lotta a tutte le forme di violenza.

