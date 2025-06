Presunti abusi psicologici sulle Farfalle | per Maccarani squalifica di 3 mesi

Emanuela Maccarani, dopo una lunga attesa, è stata squalificata per tre mesi in seguito alle accuse di presunti abusi psicologici sulle Farfalle, le iconiche atlete dell’Accademia di Desio. Accuse che hanno scosso il mondo della ginnastica, portando alla luce questioni delicate sulla tutela degli atleti e sulla cultura sportiva. La vicenda si conclude con questa sanzione, ma apre un importante dibattito sulla necessità di un ambiente più sano e rispettoso per le future generazioni di ginnasti.

Assieme alla sua assistete Olga Tishin, era stata accusata per presunti abusi psicologici sulle Farfalle, le note atlete dell'Accademia internazionale di ginnastica artistica di Desio. Per Olga Tishina era stata chiesta l'archiviazione. La direttrice tecnica Emanuela Maccarani alla fine ha.

