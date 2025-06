Premio Biagio Agnes per Conti e Fagnani Sarzanini e Cazzullo

Il Premio Biagio Agnes si conferma come il massimo riconoscimento per giornalisti e scrittori che hanno fatto della professionalità e dell’etica la loro bandiera. I vincitori di quest’anno, Conti e Fagnani, non sono solo esempi di eccellenza, ma veri e propri custodi della missione giornalistica. Con entusiasmo, ci prepariamo alla cerimonia del 20 giugno, un momento atteso in cui si celebra la passione e l’impegno di chi rende il giornalismo un’arte di verità e servizio.

"Questo premio è la certificazione della buona professione perché si ispira ad Agnes che del giornalismo ha fatto la missione di tutta una vita: è la Cassazione dei premi giornalistici e letterari". Con queste parole Gianni Letta, presidente della giuria del “Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione Biagio Agnes“, ieri a via Asiago, ha presentato la XVII edizione del riconoscimento. In programma venerdì 20 giugno, la cerimonia di premiazione (in onda martedì 1 luglio in seconda serata su Raiuno ), condotta da Mara Venier e Alberto Matano (nella foto in alto), si svolgerà per la prima volta nella cornice romana di Piazza di Spagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Premio Biagio Agnes per Conti e Fagnani,. Sarzanini e Cazzullo

