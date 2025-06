Prelievo a cuore fermo Equipe del Bufalini fa scuola

Un traguardo storico per la sanità campana: l'ospedale Cardarelli di Napoli ha eseguito il primo prelievo di organo a cuore fermo della regione, un’operazione all’avanguardia che apre nuove speranze per i pazienti in lista di attesa. Questa straordinaria impresa medico-scientifica, frutto di collaborazione tra vari centri regionali, testimonia il talento e l’innovazione del nostro sistema sanitario. Un risultato che fa onore all’Italia e promette un futuro più luminoso per la donazione di organi.

L’ ospedale Cardarelli di Napoli condivide in questi giorni con il nostro Bufalini l’orgoglio di una nuova impresa medico-scientifica: il primo prelievo di organo (destinato al trapianto) a cuore fermo della regione Campania. L’organo trapiantato è un fegato donato da un paziente campano che aveva espresso tale volontà. La procedura è stata realizzata in sinergia tra il Centro regionale trapianti della Campania, il Centro regionale trapianti dell’Emilia-Romagna e il nostro ospedale. Il contributo degli anestesisti del Bufalini, Alessandro Circelli e Manila Prugnoli, coordinati dal professor Vanni Agnoletti, è stato decisivo anche in questo caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prelievo a cuore fermo. Equipe del Bufalini fa scuola

