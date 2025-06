Preghiera della sera del 17 Giugno 2025 | Non scacciarmi con collera

Lasciate che questa sera ci avvolga in un abbraccio di gratitudine e speranza. La preghiera del 17 giugno 2025 ci invita a rivolgervi con cuore umile al Signore, chiedendo misericordia e protezione per le nostre famiglie, la nostra comunità e il mondo intero. Uniti nella fede, eleviamo le nostre suppliche al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, confidando nel loro amore infinito. Preghiamo insieme, perché ogni giorno trovi in Lui il nostro rifugio e conforto.

“Non scacciarmi con collera”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 17 Giugno 2025: “Non scacciarmi con collera”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera - scacciarmi - collera

