Predator | Badlands uno spoiler fondamentale sul personaggio di Elle Fanning svelato nel poster

Un nuovo poster di Predator: Badlands svela un dettaglio sconvolgente su Elle Fanning, lasciando i fan col fiato sospeso. Mentre il Comic-Con di San Diego si avvicina, le strade si riempiono di anticipazioni e sorprese, e questa immagine promette di rivoluzionare le aspettative. I misteri si fanno sempre più intriganti: cosa ci aspetta nel ritorno di Predator? Solo il tempo rivelerà se questo spoiler cambierà tutto.

Un nuovo poster di Predator: Badlands avvistato per le strade di San Diego in vista del Comic-Con rivelerebbe uno spoiler piuttosto significativo. A luglio tornerà in tradizionale appuntamento col San Diego Comic-Con. In vista della popolare convention le strade di San Diego si addobbano con manifesti dei titoli più attesi, ma un poster in particolare avrebbe attirato l'attenzione dei media. Si tratta di un manifesto dell'atteso Predator: Badlands, diretto da Dan Trachtenberg, che conterrebbe un importante spoiler. Il manifesto diffuso prontamente su X da un utente mostra il protagonista della pellicola, lo Yautja Dek, che porta sulle spalle il personaggio di Thia, interpretata da Elle Fanning. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Predator: Badlands, uno spoiler fondamentale sul personaggio di Elle Fanning svelato nel poster

In questa notizia si parla di: predator - badlands - spoiler - poster

Predator nei badlands: cosa lo rende unico rispetto ai precedenti - Il Predator nei Badlands si distingue dai suoi predecessori grazie a un design innovativo e a nuove tecniche di narrazione che intensificano il senso di mistero e suspense.

Predator: Badlands, uno spoiler fondamentale sul personaggio di Elle Fanning svelato nel poster; Predator: Badlands svela spoiler shock nel nuovo poster che fa discutere i fan e ribalta le aspettative!; Predator: Killer of Killers introduce Prey 2?.

PREDATOR: BADLANDS SDCC Poster Features Dek, Thia, And A Pretty Big SPOILER - Badlands has been spotted on the streets of San Diego, and it features the movie's mismatched protagonists... Come scrive sffgazette.com

Predator: Killer of Killers, la spiegazione del finale e dei principali collegamenti alla saga - Vi abbiamo già fatto leggere la nostra recensione di Predator: Killer of Killers, il film d'animazione diretto da Dan Trachtenberg e Joshua Wassung che arriva in streaming su Disney+ a tre anni di dis ... Da today.it