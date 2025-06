Precipita dal balcone mentre sistema l’ombrellone Il dolore per la morte di Guido Bologna

Un gesto quotidiano si trasforma in tragedia: mentre sistemava l’ombrellone, Guido Bologna precipita dal balcone, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della comunità di Massa. La sua vita si è spezzata all’improvviso, sotto gli occhi sgomenti di amici e vicini. Una giornata che avrebbe dovuto portare frescura si trasforma in un’eco di dolore e incredulità. La comunità si stringe attorno al dolore dei familiari, chiedendosi come sia potuto accadere.

Massa, 17 giugno 2025 – Stava sistemando l’ombrellone del suo balcone, magari per prendere un po’ di fresco dopo le giornate scorse di grande caldo, non sapendo che quel gesto gli sarebbe poi costato la vita. Una tragedia ha colpito come un fulmine a ciel sereno il tranquillo complesso di appartamenti che si trovano in viale Roma 22, tra la rotonda delle poste italiane e via Poggioletto. Una chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 9, quando una vicina del signore, un anziano di 81 anni, Guido Bologna, visto l’uomo a terra nel piazzale senza vita, ha allertato immediatamente i carabinieri e l’ambulanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Precipita dal balcone mentre sistema l’ombrellone. Il dolore per la morte di Guido Bologna

In questa notizia si parla di: balcone - ombrellone - guido - bologna

Massa: muore cadendo dal balcone di casa. Stava aggiustando un ombrellone - Tragedia a Massa, dove un uomo ha perso la vita cadendo dal balcone mentre tentava di sistemare un ombrellone.

Precipita dal balcone mentre sistema l’ombrellone. Il dolore per la morte di Guido Bologna; Massa, muore dopo la caduta dal balcone: stava sistemando un ombrellone. Chi è la vittima; Tragedia a Massa: muore un 81enne dopo una caduta dal balcone.

Massa: muore cadendo dal balcone di casa. Stava aggiustando un ombrellone - La centrale operativa del 118 ha attivato anche l’elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato niente da fare ... Segnala firenzepost.it

Massa, tragedia in viale Roma: cade dal terrazzo mentre sistema l’ombrellone e muore - Un uomo di 81 anni, Guido Bologna il suo nome, ha perso la vita dopo una caduta dal balcone di casa. Si legge su msn.com