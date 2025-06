Prato un concerto itinerante negli spazi del Cassero Medievale

Preparati a un viaggio musicale unico nel cuore di Prato: domenica 22 giugno alle 19:30, il Cassero Medievale si trasformerà in un palcoscenico vivente, ospitando l'ensemble madrigalistico “Biagio Pesciolini” in un concerto itinerante. Questa serata speciale, organizzata dal Museo di Palazzo Pretorio e dalla Scuola di musica "G. Verdi", ti guiderà attraverso spazi suggestivi e atmosfere d'altri tempi, per un’esperienza che coinvolge i sensi e l’anima, culminando nella suggestiva corte del castello.

Domenica 22 giugno alle ore 19:30 il Cassero Medievale di Prato ospita una serata-evento organizzata dal Museo di Palazzo Pretorio in collaborazione con la Scuola di musica "G. Verdi" di Prato. Protagonista l'ensemble madrigalistico "Biagio Pesciolini", che si esibirà in un concerto itinerante accompagnando i partecipanti attraverso i suggestivi spazi del Cassero, per poi concludere la performance nell'affascinante corte interna. Lungo il percorso, il coro verrà intramezzato dalla narrazione di una guida museale, che fornirà informazioni e cenni storici sulla fortificazione medievale, uno dei luoghi-simbolo della città di Prato, che dal XIV secolo si erge nel centro cittadino e che originariamente metteva in comunicazione diretta le mura della città col Castello dell'Imperatore.

