Prato | imprenditore condannato a 2 anni e 500mila euro di multa L’accusa | sfruttamento di lavoratori stranieri

Un’ombra si abbatte sul settore del riciclo a Prato: un imprenditore è stato condannato a due anni di carcere e a una multa di 500 mila euro per sfruttamento di lavoratori stranieri nordafricani. Questa vicenda evidenzia le criticità e le sfide ancora da affrontare nel tessuto economico locale, sollevando importanti interrogativi sulla tutela dei diritti e sulla dignità del lavoro. La lotta contro lo sfruttamento resta più che mai prioritaria.

Condanna in primo grado a due anni di reclusione e a 500 euro di multa inflitta dal tribunale di Prato a un imprenditore che avrebbe sfruttato lavoratori stranieri nordafricani nel settore del riciclo di abbigliamento

Lavoratori sfruttati come schiavi, imprenditore degli abiti usati condannato. Minacce, scherno e insulti razzisti - Prato, il Tribunale: paghe così misere “ da non garantire nemmeno un’esistenza dignitosa”. Segnala msn.com