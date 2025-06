Pratiche edilizie a portata di click sul sito del Comune

Ora puoi gestire le pratiche edilizie comodamente da casa, grazie alla piattaforma telematica del Comune di Cesenatico. Accedendo facilmente tramite il portale CPortal, potrai consultare e inviare documenti, monitorare lo stato delle tue pratiche e semplificare ogni procedura. Questa innovativa modalità digitale rende più rapido e trasparente il rapporto tra cittadini e amministrazione, eliminando code e attese. La tua richiesta sarà trasmessa in modo sicuro e immediato, garantendoti un servizio efficiente e all’avanguardia.

In Comune è attiva la modalità per effettuare l' accesso agli attivi relativo alle pratiche edilizie in modalità telematica. La richiesta di accesso è da compilare all'interno del portale per la presentazione delle pratiche edilizie ( CPortal ), attraverso un link di collegamento accessibile dal sito del Comune di Cesenatico nella sezione dedicata al Settore Edilizia Privata. I documenti richiesti relativi ad ogni pratica saranno trasmessi in formato digitale ai richiedenti a mezzo pec o mail, previo versamento dei diritti di segreteria.

