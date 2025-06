Povertà energetica Tasca | 2025 nuovi progetti per l' Italia

L'Italia si prepara a un nuovo capitolo nella lotta contro la povertà energetica, con progetti innovativi e ambiziosi per il 2025. Nel 2024, sono stati realizzati nove iniziative che hanno coinvolto nove regioni e investito oltre 4 milioni di euro nel territorio. Roberto Tasca, presidente di Banco dell'Energia, annuncia ora una strategia sovranazionale, puntando a un futuro energetico più equo e sostenibile. Un passo deciso verso un’Italia più resiliente e inclusiva.

Roma, 17 giu. (askanews) - "Rendicontiamo tutto il 2024 che, in sintesi vuol dire 9 progetti realizzati, oltre 4 mln di euro immessi sul territorio e 9 regioni toccate. Dall'altro lato presentiamo anche le iniziative per il 2025 che hanno un profilo e un desiderio di diventare sovranazionali". Così Roberto Tasca, presidente di Banco dell'Energia, durante la 7 Plenaria dei firmatari del Manifesto "Insieme per contrastare la povertà energetica" dove ha presentato il bilancio sociale del 2024. Annunciati anche i nuovi dati sulla percezione della povertà energetica in Italia. Secondo l'analisi Ipsos, 8 italiani su 10 sono preoccupati per l'aumento dei costi dell'energia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Povertà energetica, Tasca: 2025 nuovi progetti per l'Italia

