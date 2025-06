Posticipo pensione 2025 | Il punto Inps su requisiti importo bonus obblighi e domanda

Se stai valutando di posticipare la pensione nel 2025, sappi che l’Inps ha aggiornato il punto sui requisiti, gli importi bonus, gli obblighi e le modalità di domanda. Anche quest’anno, è possibile beneficiare di un incentivo economico per chi sceglie di restare al lavoro, anche dopo aver maturato i requisiti per la pensione anticipata. Scopri tutte le novità e come accedere a questa opportunità, nata dalla Legge di Bilancio 2025.

Anche nel 2025 è possibile posticipare la pensione anticipata beneficiando di un incentivo economico: si tratta dell' incentivo al posticipo pensione previsto per chi, pur avendo già maturato i requisiti per il pensionamento anticipato, sceglie volontariamente di rimanere al lavoro. In una circolare del 16 giugno, l'Inps ha fornito tutte le istruzioni per accedere alla misura, prevista nella Legge di bilancio 2025. L'incentivo nasce dalla modifica del precedente art. 1, comma 286 della Legge di bilancio 2023. In pratica, il lavoratore che ha già raggiunto i requisiti per la pensione anticipata ma sceglie di continuare a lavorare può rinunciare ai versamenti contributivi a proprio carico.

