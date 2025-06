Posti più facili Apre lo sportello per il lavoro

Grazie alla recente convenzione tra Provincia, Afol e il Comune di Renate, nasce uno Sportello Lavoro innovativo, pensato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta e potenziare i servizi territoriali. Un punto di riferimento strategico che semplifica l’accesso alle opportunità di impiego e supporta attivamente chi cerca lavoro. Scopri come questa iniziativa possa aprire porte nuove e rendere più facile il tuo percorso professionale nel territorio...

Grazie alla convenzione stipulata tra Provincia, Afol e il Comune di Renate, ha aperto un nuovo Sportello Lavoro. Il servizio, oltre a operare in stretta sinergia con i servizi comunali, affianca i Centri per l’Impiego nella promozione delle politiche attive del lavoro, favorisce l’incontro tra domanda e offerta e si inserisce in un più ampio disegno di rafforzamento della rete territoriale dei servizi per il lavoro, in linea con il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). Un servizio gratuito pensato per affiancare i cittadini che hanno bisogno di un supporto nella ricerca di un lavoro o di un orientamento per la scelta di un percorso formativo e per le aziende del territorio che desiderino usufruire dei servizi di Afol Mb (preselezione, attivazione di tirocini, consulenza o supporto alle crisi aziendali). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Posti più facili. Apre lo sportello per il lavoro

