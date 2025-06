Poste italiane | Più sicurezza negli uffici

Poste Italiane si conferma pioniera nella sicurezza degli uffici, con sistemi all’avanguardia che hanno impedito il 55% degli attacchi tentati in Italia nell’ultimo anno. Grazie a investimenti mirati in tecnologia e protezione, tutti i 97 uffici di Grosseto e provincia sono ora dotati di dispositivi innovativi per la custodia del denaro, garantendo così la massima protezione per clienti e dipendenti. La sicurezza non è mai stata così affidabile e avanzata.

I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all'avanguardia tanto che nell'ultimo anno sono stati sventati il 55% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia. Tale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell'azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare tutti i 97 uffici postali di Grosseto e provincia, di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 159 sportelli dotati di rollercash. Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione degli Atm, come ad esempio la "ghigliottina" che, attraverso una paratia mobile, impedisce l'introduzione di esplosivo all'interno della cassaforte stessa.

