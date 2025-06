Poste Italiane il nuovo volto degli uffici dei piccoli comuni in provincia di Reggio Calabria

Poste Italiane rivoluziona gli uffici nei piccoli comuni della provincia di Reggio Calabria, grazie al progetto Polis. Con numeri record e un impegno costante, l’iniziativa mira a rendere più accessibili e efficienti i servizi pubblici per 7mila comunità , riducendo il divario territoriale e migliorando la qualità di vita dei cittadini. È l’inizio di una nuova era di vicinanza e innovazione nel cuore delle aree più remote.

Numeri record in provincia di Reggio Calabria grazie al progetto Polis di Poste Italiane. Avviato due anni fa per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7cmila comuni al di sotto dei 15cmila abitanti, Polis sta contribuendo a colmare il divario di servizi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Poste Italiane, il nuovo volto degli uffici dei piccoli comuni in provincia di Reggio Calabria

