Possesso e controllo | cosa si nasconde dietro la gelosia nei giovani?

La gelosia nei giovani spesso cela un desiderio di sicurezza e appartenenza, ma può anche nascondere insicurezze profonde. Perché alcuni confondono l’amore con il bisogno di controllo? Il prof. Aldo Grauso esplora le radici di questa dinamica, aiutandoci a comprendere come il possesso possa diventare un riflesso delle sfide emotive dell’adolescenza. Scopriamo insieme il delicato equilibrio tra affetto genuino e insicurezza, per favorire relazioni più sane e consapevoli.

Perché alcuni giovani confondono l'amore con il controllo? Il prof. Aldo Grauso analizza le radici del bisogno di possesso in adolescenza.

