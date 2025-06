Portofino sub muore durante un’immersione con amici

Una tragedia sconvolge Portofino: durante un’immersione con amici, un sub di 46 anni originario di Massa perde la vita al largo della celebre località del Tigullio. L’allarme è scattato intorno alle 12 e, nonostante l’intervento rapido di soccorritori, il suo cuore ha cessato di battere. Un dramma che ricorda quanto il mare possa essere imprevedibile e richiede massima prudenza. La comunità si stringe nel dolore e riflette sulla sicurezza in mare.

Massa, 17 giugno 2025 – Tragedia in mare a Portofino. Un sub di 46 anni, originario di Massa, è morto durante un’immersione al largo della celebre località del Tigullio. L’allarme è scattato intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure, il personale sanitario con ambulanze e automedica e anche l’elicottero Grifo. Nonostante il tempestivo intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni l’uomo si era immerso insieme a un gruppo di amici quando è stato colto da un malore, le cui cause restano da chiarire. È stato riportato a riva, al molo Umberto I, grazie all’intervento della guardia costiera, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Portofino, sub muore durante un’immersione con amici

In questa notizia si parla di: portofino - durante - immersione - muore

Tragedia a Portofino, sub muore durante immersione - Una tragedia sconvolge Portofino: un sub di 46 anni perde la vita durante un’immersione nella tarda mattinata di oggi, martedì 17 giugno.

Tragedia a Portofino, sub muore durante immersione; Tragedia a Portofino, sub di 46 anni muore durante immersione; Tragedia nella acque di Portofino, muore un sub.

Portofino, sub muore durante un’immersione con amici - Nonostante l’intervento dei soccorritori non c’è stato nulla da fare. lanazione.it scrive

Portofino, sub muore durante immersione - Un sub di 46 anni, originario di Massa, ha perso la vita durante un'immersione al largo della celebre localit ... Lo riporta msn.com