Portofino sub muore durante immersione

Una tragica notizia scuote Portofino: un sub di 46 anni ha perso la vita durante un’immersione al largo della celebre località del Tigullio. L’incidente, avvenuto nella tarda mattinata, ha suscitato grande sconcerto tra residenti e appassionati di mare. Le operazioni di soccorso sono state immediatamente attivate, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita all’uomo. Un triste evento che ricorda quanto il mare possa essere affascinante ma anche imprevedibile.

(Adnkronos) – Tragedia a Portofino, in provincia di Genova, nella tarda mattinata di oggi. Un sub di 46 anni, originario di Massa, ha perso la vita durante un'immersione al largo della celebre località del Tigullio. L'allarme è scattato intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure, il personale .

