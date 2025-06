Portobello presenta la sua prima clip emozionante

Portobello dà il via a un emozionante viaggio nel passato con la sua prima clip dedicata a Enzo Tortora. In occasione del 42° anniversario dell’arresto del celebre giornalista, si rinnova l’attenzione su uno dei casi giudiziari più emblematici della nostra storia, segnato da ingiustizie e sofferenza. La nuova serie televisiva, prevista per il... promuoverà una riflessione profonda sulla giustizia e sulla memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile.

In occasione del 42° anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, si torna a riflettere su uno dei casi giudiziari più emblematici della storia italiana. La vicenda, caratterizzata da ingiustizie e calvario legale, sarà al centro di una nuova produzione televisiva che promette di ripercorrere con grande attenzione ai dettagli questa drammatica vicenda. La serie, prevista per il 2026 su HBO Max, rappresenta un importante progetto narrativo che mira a restituire la complessità e le emozioni di quei momenti.

È stata diffusa la prima clip ufficiale di Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio dedicata alla storia di Enzo Tortora e in arrivo nel 2026 su HBO Max. Da quello che so, Portobello verrà presentate in anteprima alla Mostra internazionale d'arte cinematograf Vai su X

