Portobello | la serie su Enzo Tortora in arrivo su HBOMax nel 2026

Preparatevi a rivivere una delle storie più sconvolgenti e controverse della televisione italiana. Nel 2026, HBOMax porterà sullo schermo la serie "Portobello" di Marco Bellocchio, un racconto intenso e drammatico sulla tragica vicenda di Enzo Tortora. Un'opportunità unica per scoprire i dettagli nascosti di un caso che ha scosso l’Italia e interrogarsi su verità e giustizia. La verità aspetta di essere svelata.

''Vergogna, ladro, sei un criminale, maledetto, vigliacco. Una dichiarazione Enzo! Ma è tutto vero? Il contatto con la camorra c'è stato? Può essere un errore Enzo? Devi morire in carcere''. Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora veniva arrestato e proprio nel giorno della ricorrenza, ecco le prime immagini di Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio, dedicata alla drammatica vicenda del conduttore televisivo, in arrivo nel 2026 su HBOMax. L'estratto racconta il momento drammatico e significativo in cui ad Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni, vengono messe le manette in una caserma dei carabinieri romana.