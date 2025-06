Portobello | la prima immagine della serie di Marco Bellocchio nel giorno dell' arresto di Enzo Tortora Storia di uno dei più gravi casi di malagiustizia in Italia

Scopri Portobello, la prima serie italiana di HBO Max che rivela il drammatico caso di errore giudiziario di Enzo Tortora, simbolo di una delle ingiustizie più gravi nella nostra storia. Attraverso immagini sconvolgenti e un racconto coinvolgente, Marco Bellocchio ci guida dentro un capitolo oscuro della giustizia italiana. Un viaggio emozionante e necessario, che non puoi perderti. La verità sta per essere svelata.

Svelato il teaser e le prime immagini della prima serie italiana di HBO Max dedicata a uno degli errori giudiziari più gravi della storia del nostro paese.

