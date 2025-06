Portobello la prima clip della serie di Bellocchio prodotta da HBO e Warner Bros Discovery

Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora veniva arrestato, un evento che segnò profondamente la storia della giustizia italiana. A quarant’anni di distanza, Warner Bros Discovery svela le prime immagini di “Portobello”, la nuova serie di Marco Bellocchio prodotta da HBO e Warner Bros. Discovery, incentrata sulla drammatica vicenda del conduttore. L’estratto ci immerge nel momento cruciale in cui, interpretato da Fabrizio Gifuni, Tortora viene arrestato. È il momento in cui, ...

Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora veniva arrestato e, proprio nel giorno della ricorrenza, Warner Bros svela le prime immagini di Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio, dedicata alla drammatica vicenda del conduttore televisivo, in arrivo nel 2026 su HBOMax. L’estratto racconta il momento drammatico in cui ad Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni, vengono messe le manette in una caserma dei carabinieri romana. È il momento in cui, ammanettato, viene circondato dalla folla dei fotografi e dei giornalisti a cui il conduttore televisivo lancia una frase premonitrice invitando i rappresentanti della carta stampata a stare attenti a quello che fanno: ” Voi giornalisti italiani dovete stare molto attenti a questa vicenda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Portobello, la prima clip della serie di Bellocchio prodotta da HBO e Warner Bros. Discovery

In questa notizia si parla di: portobello - serie - bellocchio - warner

L’arresto di Enzo Tortora nella serie tv “Portobello”: ecco le prime immagini – IL VIDEO - Il 17 giugno 1983, l’Italia fu scossa dall’arresto di Enzo Tortora, un evento che cambiò il volto del giornalismo e della giustizia nel nostro paese.

Enzo Tortora in manette nelle prime immagini di Portobello, la serie di Marco Bellocchio in arrivo nel 2026; “Portobello” di Marco Bellocchio sarà la prima serie italiana della nuova piattaforma Max; Portobello di Bellocchio, serie per la nuova piattaforma Max.

Enzo Tortora in manette nelle prime immagini di Portobello, la serie di Marco Bellocchio in arrivo nel 2026 - Discovery rilascia la prima foto e la prima clip video di Portobello, la prima serie originale italiana de ... Segnala msn.com

Portobello, Fabrizio Gifuni è Enzo Tortora nelle prime immagini della serie - Nel giorno della ricorrenza, ecco le prime immagini di Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio, ... msn.com scrive