Portobello diffuse le prime immagini dell’attesissima serie di Marco Bellocchio su Enzo Tortora

Il 17 giugno non è solo una data, ma un momento cruciale nella memoria collettiva italiana. Quella giornata del 1983, quando Enzo Tortora fu ingiustamente arrestato, ha segnato una ferita profonda nel nostro sistema di giustizia. Ora, grazie a "Portobello" di Marco Bellocchio, questa tragedia torna vivo, rivivendo nelle immagini intense di una serie tv che promette di scuotere e far riflettere. Un’opera che nessuno dovrebbe perdere.

Serie tv. Il 17 giugno non è una data qualsiasi. È il giorno in cui, nel 1983, Enzo Tortora fu arrestato. Un evento che ha segnato una pagina tragica nella storia della giustizia italiana e che oggi, a oltre quarant’anni di distanza, rivive nelle immagini potenti e dolorose di “Portobello”, la nuova serie firmata Marco Bellocchio. L’attesissima produzione, composta da sei episodi, è il primo titolo italiano originale targato HBO Max, la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery in arrivo nel nostro Paese nel 2026. Leggi anche: Su Rai 1 la nuova fiction “Il Commissario Buonvino: chi sarà il protagonista Leggi anche: “Morgane 5” si farà, ma sarà l’ultima: tutto quello che sappiamo sulla stagione finale (SPOILER) Enzo Tortora, un processo mediatico e giudiziario. 🔗 Leggi su Tvzap.it