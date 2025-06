Portici da centrodestra un avviso di sfratto per l’assessora Verde

Portici, un tempo simbolo di tranquillità e bellezza, oggi si trova immersa in un degrado crescente che ha suscitato allarme tra cittadini e politici. Lega e Forza Italia puntano il dito contro l’assessora Florinda Verde, accusandola di aver trascurato il verde pubblico e la sicurezza urbana. La richiesta di sfratto arriva come un segnale forte di un cambio di passo necessario, perché la città merita un futuro migliore e più verde.

Tempo di lettura: < 1 minuto Portici non è più la città tranquilla e addormentata che molti immaginavano. La città vesuviana oggi appare soffocata dal degrado, con il verde pubblico in stato di evidente abbandono. Aiuole incolte, erbacce che invadono marciapiedi e strade, alberi non potati che mettono a rischio la sicurezza: è questo il quadro tracciato da Lega e Forza Italia, che lanciano un duro attacco all’assessora al Verde, Florinda Verde. Secondo i rappresentanti dei due partiti di centrodestra, l’assessora si sarebbe dimostrata “inadeguata” e incapace di garantire persino la minima manutenzione ordinaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it