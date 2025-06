Porti sicurezza e diplomazia L’Italia crocevia del corridoio Imec

In un mondo in rapido mutamento, l'Italia si conferma crocevia strategico del Corridoio IMEC, un progetto che rafforza sicurezza e diplomazia. Mentre le rotte energetiche e commerciali si ridefiniscono, il ruolo italiano diventa centrale nel plasmare il futuro delle rotte indo-mediterranee. Il dibattito “Il progetto Imec: l’Italia protagonista di rotte indo-mediterranee che decidono il futuro” esplorerà come l’Italia possa guidare questa sfida cruciale per la geopolitica globale.

Nel contesto del progressivo mutamento degli equilibri geopolitici globali e della ridefinizione delle rotte strategiche per l'approvvigionamento energetico e lo scambio di merci, il corridoio Imec (India-Middle East-Europe Corridor) rappresenta una delle piĂą rilevanti iniziative infrastrutturali emerse negli ultimi anni. Il dibattito "Il progetto Imec: l'Italia protagonista di rotte indo-mediterranee che decidono il futuro", organizzato dal dipartimento Esteri di Fi su iniziativa di Deborah Bergamini, vice presidente della Delegazione italiana al Consiglio d'Europa e vice segretario nazionale e responsabile del Dipartimento Esteri ed Affari europei, ha messo in luce il potenziale sistemico di questo progetto per l'Italia e la necessitĂ di sviluppare una visione integrata a livello nazionale che consenta di posizionarsi stabilmente all'interno delle nuove filiere globali.

