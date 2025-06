Porter International | il brand di Taiwan che fa impazzire i millennials arriva in Italia

Porter International, il brand di Taiwan che sta facendo impazzire i millennials, arriva in Italia! Probabilmente non ne avete mai sentito parlare, ma una volta scoperto, diventerà un’ossessione. Nato nel 2001 e già icona in Asia, questo marchio di borse e accessori combina design urbano, materiali indistruttibili e un’attitude da “sopravvissuto urbano”. Ora, dopo 25 anni di successi, Porter sbarca nel nostro paese, portando con sé un’onda di stile e resilienza che rivoluzionerà il vostro modo di vivere la città.

Probabilmente non ne avete mai sentito parlare, ma Porter International è uno di quei marchi che, una volta scoperti, diventano un'ossessione. Nato a Taiwan nel 2001, questo brand di borse e accessori ha conquistato l'Asia con una formula vincente: design urbano, materiali indistruttibili e quell'estetica da "sopravvissuto urbano" che funziona sempre. Ora, dopo 25 anni

