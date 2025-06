Portaerei verso l’Iran gli Usa si preparano a ogni scenario

Le tensioni nel Medio Oriente si intensificano mentre gli Stati Uniti spostano la portaerei USS Nimitz verso l’Iran, lasciando il Mar Cinese Meridionale. Un movimento strategico che sottolinea la crescente preoccupazione per un eventuale conflitto e la volontà di essere pronti a ogni scenario. In un contesto globale in rapido cambiamento, le mosse militari americane rivelano la complessità delle dinamiche geopolitiche e il rischio di escalation.

Ieri la portaerei statunitense Uss Nimitz non è attraccata in Vietnam, come da programma, ma ha lasciato il Mar Cinese meridionale per dirigersi verso il Medio Oriente. La guerra scatenata

In un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, la presenza militare si intensifica: gli Stati Uniti hanno deciso di rafforzare la propria posizione nel Medio Oriente inviando la portaerei USS Nimitz.

MEDIO ORIENTE | La Cina "condanna con fermezza la violazione da parte di Israele della sovranità, della sicurezza e dell'integrità territoriale dell'Iran", "si oppone all'uso della forza" e chiede una soluzione "attraverso il dialogo".

Israele prepara l'attacco diretto all'Iran, Washington e Londra ai connazionali: «Via dal Libano in ogni modo possibile» - ha inoltre disposto l'invio del gruppo d'assalto della portaerei USS Abraham Lincoln in Medio Oriente per sostituire