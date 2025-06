Porta Romana le notti tragiche | gare illegali fiumi di alcol e schiamazzi fino all' alba

Porta Romana si trasforma ancora una volta in teatro di notti infinite di caos e degrado. Tra gare clandestine, schiamazzi fino all’alba e atti vandalici, residenti e famiglie sono costrette a convivere con un incubo quotidiano. La mala movida investe la zona, mettendo a dura prova la pazienza di chi desidera soltanto serenità. È giunto il momento di riprendere il controllo e restituire tranquillità a questa storica area.

La mala movida colpisce ancora. Stavolta in via Verona, con i residenti di Porta Romana sempre più disperati. Ragazzi in strada fino all’alba, che urlano, si ubriacano, imbrattano e fanno corse e impennate con le moto. E se qualcuno prova a urlargli di fare piano questi, per tutta risposta, insultano e in alcuni casi sfasciano anche auto e moto in sosta o imbrattano i portoni di ingresso. Un delirio per le decine di famiglie che pensavano di aver comprato casa in un posto tranquillo, invece, da qualche mese, non c’è più pace e fioccano denunce alle forze dell’ordine contro l’inquinamento acustico in orari notturni e il degrado che va piano piano assumendo dimensioni da area di periferia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Porta Romana, le notti tragiche: gare illegali, fiumi di alcol e schiamazzi fino all'alba

In questa notizia si parla di: porta - romana - alba - notti

Porta Romana chiusa nel weekend: gli orari - Nel weekend dal 16 al 18 maggio, il centro storico ospiterà "Tuscia Fantasy" e "Tuscia in Fiore". Per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, la Porta Romana rimarrà chiusa e saranno adottati provvedimenti per la sosta e la circolazione veicolare, con divieti attivi dalle 14 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica.

Lo spettacolo dell'alba a Porta Felice (Foto Giovanni Gio) Vai su Facebook

Incendio in un locale etnico; Ragazzo di 20 anni accoltellato a Porta Romana: indagini della Polizia; VIDEO | Giubileo, pellegrini in fila dall'alba per attraversare la Porta Santa di San Pietro.

Alba: settima edizione delle “Notti della Natività” - Il Natale si sta avvicinando e la Città di Alba si prepara alla settima edizione delle “Notti della Natività ... Riporta targatocn.it