Porta a porta | Ci risiamo anche questo lunedì la plastica non è stata raccolta

Ancora una volta, il problema della raccolta differenziata si ripresenta, creando disagio tra i cittadini. Questa volta, a fare dubitare sull’efficienza del servizio è la mancata raccolta della plastica in alcune zone di Roma, tra via Albalonga, via Mugilla e vie limitrofe. È evidente che occorre un intervento rapido e concreto per risolvere questa spiacevole situazione e garantire un servizio all’altezza delle aspettative dei residenti.

“Ci risiamo. Anche questo lunedì non è stata raccolta la plastica”: questa la segnalazione che ci arriva da un nostro lettore e che riguarda la zona tra via Albalonga, via Mugilla e le strade limitrofe. Già in passato ci erano arrivate segnalazioni di disservizi per quanto riguarda il porta a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Porta a porta: “Ci risiamo, anche questo lunedì la plastica non è stata raccolta”

