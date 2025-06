Popeyes apre un nuovo ristorante e regala panini gratis

Popeyes, il celebre fast food della Louisiana, torna a sorprendere Milano con l'apertura del suo quarto ristorante in città, questa volta in Piazza... Per celebrare questo evento speciale, i primi 100 clienti potranno gustare gratuitamente un delizioso panino. Dopo i successi di via De Amicis e Corso Buenos Aires, questa nuova apertura promette di conquistare ancora una volta i buongustai milanesi, offrendo sapori autentici e tante sorprese. Non perdere questa occasione unica!

Popeye apre il suo quarto ristorante milanese e regala panini (ai primi 100 clienti). Dopo i primi due ristoranti aperti a Milano a fine 2024 - via De Amicis e Corso Buenos Aires -, il fast food specializzato nel pollo fritto col gusto della Louisiana, ha aperto un ristorante in Piazza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Popeyes apre un nuovo ristorante e regala panini (gratis)

In questa notizia si parla di: ristorante - apre - regala - panini

A Firenze apre il primo ristorante dei Ragazzi di Sipario - A Firenze, il 14 maggio 2025, i Ragazzi di Sipario celebrano un traguardo emozionante: l'apertura del loro primo ristorante a gestione diretta.

Niente carne, ma pesce per questo hamburger super goloso: sgombro in panini al latte con fiori di zucca in pastella e limone in salamoia. Ecco la ricetta #LCIDal1929 Vai su Facebook

Il ristorante alle porte di Monza che apre e regala panini gratis; Popeyes apre un nuovo ristorante e regala panini (gratis); Max Mariola fa il bis a Milano: dopo il ristorante ora apre un bistrot che punta sui panini.

Il ristorante alle porte di Monza che apre e regala panini gratis - Popeye apre il suo quarto ristorante milanese e regala panini (ai primi 100 clienti). Scrive monzatoday.it

Joe Bastianich apre un nuovo ristorante e regala 500 hamburger: la data dell’inaugurazione e il menù - Dopo quelli nel Mercato centrale in stazione, il nuovo ristorante sorgerà in Porta ... Scrive fanpage.it