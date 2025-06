Poohlsar arriva la Official Tribute Band dei Pooh

Preparati a rivivere le emozioni dei mitici Pooh: giovedì 19 giugno, in piazza Varchi ad Arezzo, torna “Varchi d’Estate” con il suo secondo grande evento. Protagonista sarà Poohlsar, la tribute band ufficiale dei Pooh, pronta a portare sul palco i successi senza tempo dei leggendarie icone della musica italiana. Un’occasione imperdibile per gli amanti della buona musica e dei ricordi indelebili. La serata promette di essere un’indimenticabile celebrazione musicale che non puoi perdere!

Arezzo, 17 giugno 2025 – Giovedì 19 giugno, alle ore 21.00,in piazza Varchi torna il secondo appuntamento con “Varchi d’Estate”, la rassegna nel centro cittadino con spettacoli che toccano vari generi musicali. Protagonista della serata sarà Poohlsar, la Official Tribute Band dei Pooh, uno dei gruppi più iconici della musica italiana, con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera lunga oltre cinquant’anni. La band, che ha il suo studio proprio in città, proporrà un concerto dal forte impatto emotivo, con un repertorio che spazia dai grandi classici dei Pooh come “Piccola Katy”, “Dammi solo un minuto”, “Tanta voglia di lei”, “Amici per sempre”, solo per citarne alcuni, fino a brani meno noti, dedicati agli appassionati e ai cultori del genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poohlsar, arriva la Official Tribute Band dei Pooh

In questa notizia si parla di: band - poohlsar - official - tribute

Secondo appuntamento di “Varchi d’Estate” con Poohlsar, la Office Tribute Band dei Pooh.