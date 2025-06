Ponticelli 6 arresti per tre omicidi di camorra

Un’ondata di giustizia scuote Ponticelli, Napoli, dove sei persone sono state arrestate per aver causato tre omicidi legati alla faida tra clan rivali. La lotta tra il clan Schisa-Minichini e i vecchi alleati del clan Sarno si è trasformata in un doloroso capitolo di violenza e sangue. La polizia ha messo fine a questa spirale di criminalità, portando speranza e possibilità di pace nel quartiere.

Gli omicidi avvenuti nel quartiere Ponticelli di Napoli sono maturati nell'ambito di una forte contrapposizione venutasi a creare tra il clan Schisa-Minichini e i loro ex alleati del clan Sarno. Sei persone, accusate di tre omicidi di camorra compiuti a Napoli tra il 2016 e il 2018, sono stati arrestati dalla Polizia, al termine di

Il clan Sarno e il rapporto mai interrotto con Ponticelli: ‘o Sindaco informato su omicidi e camorra - Il clan Sarno, nonostante le collaborazioni di giustizia, mantiene un legame saldo con Ponticelli. Ciro e Vincenzo Sarno continuano a essere coinvolti e informati sugli affari del quartiere, alimentando un rapporto mai interrotto con il mondo della camorra.

