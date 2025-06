Ponte sullo Stretto Webuild | I lavori dovrebbero iniziare nel 2026

Il futuro del Ponte sullo Stretto prende forma con Webuild, che prevede di avviare i lavori nel 2026. Durante la CEo Conference di Mediobanca a Milano, il direttore generale Massimo Ferrari ha confermato che quest’anno sarà dedicato alla progettazione esecutiva e alle attività preliminari. L’attesa di decisioni governative rimane un elemento cruciale, ma l’entusiasmo intorno a questa infrastruttura strategica continua a crescere, aprendo nuove prospettive per il nostro paese.

Rispondendo a margine della ceo conference di Mediobanca che si sta svolgendo a Milano a una domanda sul ponte sullo Stretto, il direttore generale di Webuild, Massimo Ferrari, ha affermato che « i lavori dovrebbero iniziare nel 2026 ». Questo perché l'anno in corso, ha spiegato, resterà dedicato «alla progettazione esecutiva e altre attività propedeutiche». Webuild, ha aggiunto, è in attesa di «decisioni che competono al governo» e che dovrebbero arrivare «in tempi rapidi».

