Ponte la Cisl sottolinea le opportunità da cogliere ma lancia l' allarme | Siamo in ritardo con la manodopera

conferenza stampa, risuonano come un appello urgente: è fondamentale agire subito per evitare di restare indietro e perdere occasioni preziose. Messina deve assumere un ruolo attivo e protagonista, non lasciare che i ritardi sulla manodopera compromettano il futuro del ponte sullo Stretto. Solo con una mobilitazione immediata potremo trasformare le sfide in opportunità concrete di crescita e sviluppo per tutta la regione.

Il rischio di farsi trovare impreparati e di non cogliere al massimo tutte le opportunità c'è. E Messina non può accettare di avere un ruolo passivo riguardo al ponte sullo Stretto, limitandosi solo a subire i disagi dei cantieri. Per questo le parole pronunciate stamane dalla Cisl, durante la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ponte, la Cisl sottolinea le opportunità da cogliere ma lancia l'allarme: "Siamo in ritardo con la manodopera"

In questa notizia si parla di: ponte - cisl - opportunità - cogliere

SUPERMERCATO PAM A PISA/ I SINDACATI: Nei giorni scorsi Ficlams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno ricevuto la comunicazione dell'imminente cessione dello storico supermercato Pam di Pisa in via Cascine, alla società Micasa Shop srl. Nell'incontro sv Vai su Facebook

Ponte, la Cisl sottolinea le opportunità da cogliere ma lancia l'allarme: Siamo in ritardo con la manodopera; Metalmeccanici CISL, Uliano: per una società migliore costruire ponti non muri; Ponte, gli Ingegneri messinesi: Serve formare i giovani professionisti.