Pomigliano celebra Battiato | Over and Over Again il 22 giugno in piazza Leone

Domenica 22 giugno, Pomigliano d'Arco si trasformerà in un luogo magico per celebrare la genialità di Franco Battiato. Con “Over and Over Again – Un viaggio con Franco Battiato”, un concerto gratuito che rende omaggio al Maestro siciliano, il cuore della musica si fonderà con l’anima della città. Promosso dall’Amministrazione Comunale, questo evento unico riaccenderà la passione per uno dei più grandi artisti italiani. Non mancate a questa serata indimenticabile!

Domenica 22 giugno alle ore 21:00, Piazza Giovanni Leone a Pomigliano d'Arco ospiterà "Over and Over Again – Un viaggio con Franco Battiato", un concerto-omaggio gratuito dedicato all'indimenticato Maestro siciliano. L'evento, promosso dalla Città di Pomigliano d'Arco – Assessorato alla Cultura, fa parte del "Cartellone Eventi Città Metropolitana 2024-2025". Franco Battiato è stato legato a Pomigliano d'Arco anche da una frequentazione diretta: ha visitato la città per ben tre volte, tra cui un'occasione in cui presentò un suo libro, lasciando un ricordo profondo nella comunità locale.

