Polonara la leucemia e la commovente dedica della moglie | Ho bisogno di te per tutta la vita

In un momento di grande sfida, Achille Polonara e la sua amata Erika Bufano ci ricordano il potere dell’amore e della speranza. Tra le mura dell’ospedale, lui affronta la leucemia con coraggio, lei con un’ardente dedica d’amore che scalda il cuore. Una storia di forza e tenerezza che ci ispira a credere nella vittoria, perché l’amore è la più grande medicina. E insieme, supereranno anche questa battaglia.

Bologna, 17 giugno 2025 – Achille Polonara, dal letto dell'ospedale Sant'Orsola dove ha già cominciato le cure contro la leucemia mieloide, accenna anche un mezzo sorriso mentre abbraccia la moglie Erika Bufano. E assicura: "Andrà tutto bene". E lei sui social gli scrive una dedica d'amore commovente: "Sono certa che supereremo anche questa battaglia. Tu sei una roccia la mia roccia. Combatti come solo tu sai fare amore con quel sorriso sempre stampato sulla faccia, con la tua grinta e determinazione che ti hanno sempre contraddistinto. Ho bisogno di te per tutta la mia vita quindi mi raccomando coraggioso e paziente ci lasceremo questo brutto periodo alle spalle.

