Polonara ha la leucemia | la Bologna del basket in ansia per il suo campione

Una notizia che scuote il mondo del basket: Polonara, eroe di Bologna, è ricoverato con diagnosi di leucemia. Nonostante la battaglia personale, stasera la sua squadra scende in campo per lo scudetto, uniti nel sostegno e nella speranza. “Forza Aki, tutta la città è con te”, un messaggio di solidarietà e coraggio che supera ogni ostacolo, ribadendo che il vero valore dello sport è nella forza di affrontare insieme le sfide della vita.

Il cestista ricoverato per iniziare le cure, stasera la sua squadra in campo per lo scudetto: “Forza Aki, tutta la città è con te”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Polonara ha la leucemia: la Bologna del basket in ansia per il suo campione

