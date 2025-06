Polizia stradale in Toscana | Laura Pratesi nuova dirigente reggente

Con entusiasmo e competenza, la Polizia Stradale toscana accoglie Laura Pratesi come nuova dirigente reggente, portando un vento di rinnovamento e sicurezza sulle nostre strade. La sua esperienza e dedizione sono un segnale promettente per rafforzare il controllo e la tutela dei cittadini. Scopriamo insieme come questa nomina influenzerĂ il futuro della sicurezza in Toscana.

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato dottoressa Laura Pratesi da oggi è il nuovo Dirigente Reggente del Compartimento Polizia Stradale per la Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Polizia stradale in Toscana: Laura Pratesi nuova dirigente reggente

In questa notizia si parla di: polizia - dirigente - stradale - toscana

La Polizia Stradale di Foggia ha un nuovo dirigente: è il vicequestore Giovanni Martino - La Polizia Stradale di Foggia accoglie il nuovo dirigente, il vicequestore Giovanni Martino. Originario di Catania, Martino, 53 anni, è laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche.

PISA/ OGGI AL CENTRO SMS IL PREMIO «CUORE D'ORO» A DUE OPERATORI DI POLIZIA STRADALE Era il 17 ottobre del 2018 quando l’assistente Giovanni Ruocco e il vice ispettore Giuseppe Masi, in servizio alla Polizia stradale, ricevettero dalla centra Vai su Facebook

Polizia stradale Toscana, cambio al vertice: arriva Laura Pratesi; Il Compartimento polizia Stradale Marche saluta il Primo Dirigente Laura Pratesi; Giorgio Bacilieri nuovo dirigente della polizia stradale.

Polizia stradale Toscana, cambio al vertice: arriva Laura Pratesi - ssa Laura Pratesi da oggi è il nuovo Dirigente Reggente del Compartimento Polizia Stradale per la Toscana. gonews.it scrive

Polizia: cambio ai vertici della questura fiorentina - Successivamente ha svolto l’incarico di Direttore del Compartimento Polizia Stradale della Toscana, dove è stata anche ... Lo riporta firenzetoday.it