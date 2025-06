Polisportiva ICaRe di Cavriago | Nuova Squadra in B2 con Titolo Massavolley

A Cavriago si respira un’aria di grande fermento sportivo: la Polisportiva I.Ca.Re, con 560 tesserati e quattro discipline, si prepara a nuovi emozionanti traguardi. Dopo aver consolidato le proprie basi con squadre giovanili e di livello, ora punta al prestigioso titolo in B2, grazie anche alla conquista con il Massavolley. Un progetto ambizioso guidato da Valentina Tinterri, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi.

A Cavriago c’è invece una società rampante: sino all’anno scorso aveva una squadra 1ª Divisione e una in 3ª, oltre alle giovanili. Adesso iscriverà una D giovane, ma soprattutto una B2 per il titolo acquisito dal Massavolley. "Sì, è così – dice Roberto Mora, deus ex machina di tutta l’operazione –, noi siamo la Polisportiva I.Ca.Re che oggi conta 560 tesserati su quattro sport differenti. Valentina Tinterri, 26 anni, è il nuovo presidente, abbiamo un consiglio di nove persone e io sono il direttore sportivo. A gennaio pensavamo a una D e una C, ma titoli per queste categorie non ce ne sono. Allora ho pensato alla B2, che è pure un campionato nazionale e lì ho parlato con ben 12 società di tutta Italia trovando l’accordo con Massavolley. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it