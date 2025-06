Polestar 4 | l’auto cinese assemblata in Corea e venduta anche negli Usa

La Polestar 4, un’elegante berlina elettrica assemblata in Corea e venduta anche negli USA, rappresenta il cuore di una complessa rete di proprietà tra Volvo, Geely e il colosso cinese. In un contesto di tensioni commerciali e dazi elevati, questa vettura incarna la sfida tra innovazione e geopolitica nel mondo delle auto elettriche. Ma cosa riserva il futuro di questo modello e del marchio? Analizziamo insieme le sue prospettive e strategie.

La casa automobilistica Polestar è una strana matrioska: è una filiale di Volvo, che a sua volta è di proprietà del colosso cinese Geely che a sua volta controlla sostanzialmente entrambe. È per questa ragione che la guerra dei dazi scatenata dagli Stati Uniti contro le auto elettriche cinesi ha colpito duramente la scuderia sino-svedese. Nell’aprile 2025, sotto l’amministrazione Biden, le tariffe Usa sulle Ev Made in China sono passate dal 25% al 100%. La decisione della Casa Bianca ha creato non pochi problemi ai modelli Polestar 2 e Polestar 4 My 2025, entrambi costruiti in Cina, aumentandone enormemente i costi di esportazione nel florido mercato statunitense. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Polestar 4: l’auto cinese assemblata in Corea e venduta (anche) negli Usa

In questa notizia si parla di: polestar - cinese - auto - assemblata

Le insospettabili auto europee (e americane) costruite in Cina; Polestar 4, l’abbiamo vista da vicino; Troppe auto europee costruite in Cina e vendute nella Ue. Ecco perché le case tedesche non vogliono i dazi.

Polestar 7: potrebbe essere la prima auto elettrica del brand prodotta in Europa - Attualmente, la casa automobilistica svedese produce la Polestar 2 nello stabilimento Volvo di Luqiao (Cina) mentre la nuova Polestar 3 sarà assemblata ... Segnala motorionline.com

Auto prodotte in Cina, come cambieranno i prezzi dopo i dazi - Una mazzata più pesante, un quinto del prezzo, è prevista per le vetture elettriche del Gruppo Geely, Volvo, Smart, Polestar e Lotus ... Segnala auto.it