pole pole di lucia giovannini a napoli

momenti di autenticità e serenità perduti nel caos quotidiano. Lucia Giovannini ci guida in un viaggio toccante tra le strade di Napoli, insegnandoci che solo rallentando possiamo ritrovare il vero senso della vita e ristabilire il nostro equilibrio interiore. Un invito potente a riscoprire noi stessi, un passo alla volta.

Viviamo in un mondo che corre. Sempre connessi, sempre in affanno, spesso senza accorgerci che stiamo lasciando indietro. noi stessi. Lo stress è diventato la normalità, ma a quale prezzo? Pole Pole — che in swahili significa “vai piano” — è un film che ci invita a rallentare, a riscoprire i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it