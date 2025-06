Poggio gli alberi della discordia Brogi | Appena piantati e già morti Il Comune | Zona in fase di cantiere

Piantati con speranze e impegno, gli alberi di Poggio Piccolo sembravano simbolo di rinascita, ma pochi giorni dopo sono morti. Un intervento che solleva più domande che risposte, alimentando il malcontento tra i cittadini e le accuse di scarsa attenzione ambientale da parte della Giunta. È davvero questa la cura del territorio che vogliamo lasciare alle future generazioni? La vicenda richiede chiarezza e responsabilità , perché il rispetto per l’ambiente non può essere solo una promessa.

"Alberi appena piantati e già morti, ma chi pagherà , ancora una volta i cittadini?". E’ un attacco frontale quello del consigliere comunale del Gruppo Misto Lorenzo Brogi alla Giunta. Nel mirino questa volta finisce il nuovo parcheggio nella zona Cà Bianca a Poggio Piccolo, ed in particolare l’intervento che ha portato alla realizzazione di aiuole posizionate tra le file degli stalli. "Sono stati piantumati 16 alberi, e a distanza di poche settimane sono tutti completamente secchi. Increduli, abbiamo fatto una verifica più approfondita, e anche all’interno dei rami non abbiamo trovato più linfa: quegli alberi non sono più in vita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it