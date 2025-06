Pnrr a Napoli 3,9 miliardi di investimenti per 8mila nuovi posti

Napoli si prepara a vivere una rivoluzione epocale grazie alle ingenti risorse del PNRR: 3,9 miliardi di euro investiti tra il 2021 e il 2026, che promettono di trasformare il volto della città e di creare oltre 8.000 nuovi posti di lavoro. Con un totale di 39 miliardi destinati al rilancio del Sud, questa è l'occasione per scrivere una nuova pagina di sviluppo e speranza. È il momento di guardare avanti con entusiasmo e determinazione.

Per il periodo 2021-2027, sommando le risorse provenienti dalla politica di coesione, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), il Sud è potenzialmente destinatario di un contributo pari a circa 120 miliardi di euro in politiche per il rilancio. Per quanto riguarda il solo PNRR, nella città di Napoli, per l’intero periodo 2021-2026, sono previsti investimenti pari a circa 3,9 miliardi di euro (dati Openpolis). Questi dati sono contenuti nel rapporto dell’Osservatorio Napoli Economia e Società. Secondo le stime della SVIMEZ, tali investimenti genereranno un impatto cumulato in termini di PIL pari a 1,9 miliardi di euro — circa il 7% del PIL cittadino — e un impatto sull’occupazione di circa 8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net