Planetel connette l’estate | Wi-Fi pubblico al Lazzaretto Estate 2025

Quest’estate, Planetel porta il Wi-Fi pubblico al Lazzaretto Estate 2025, trasformando ogni evento in un’esperienza condivisa e senza confini. Oggi, il pubblico non si accontenta di assistere passivamente: desidera condividere emozioni e creare ricordi online. Ecco perché la connessione diventa parte integrante dell’intrattenimento, rendendo ogni sera un momento indimenticabile. Preparati a vivere l’estate come mai prima d’ora, con tecnologia e cultura che si incontrano per sorprendere!

Oggi le persone che prendono parte a uno spettacolo, a un concerto o, in generale, a una serata di intrattenimento non vogliono più soltanto gustarsi lo show, ma desiderano essere connessi per poter condividere queste emozioni. Ecco perché, quando un evento culturale incontra la tecnologia, l’esperienza del pubblico cambia. È esattamente ciò che succede al Lazzaretto Estate 2025, la rassegna di musica, teatro e spettacoli che animerà Bergamo dal 13 giugno al 27 luglio. Anche quest’anno, a rendere l’estate bergamasca ancora più connessa, ci ha pensato Planetel. In qualità di sponsor tecnico ufficiale della manifestazione, infatti, ha messo a disposizione il suo servizio di connettività Wi-Fi per spazi pubblici basato su tecnologia FWA punto-punto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Planetel connette l’estate: Wi-Fi pubblico al Lazzaretto Estate 2025

In questa notizia si parla di: estate - pubblico - lazzaretto - planetel

Tananai pronto per l’estate 2025: “Sarò più attento al pubblico. Lo stadio? Non è tra i miei pensieri” - Tananai si prepara all’estate 2025 con nuovi concerti e musica, concentrandosi sul pubblico più che sullo stadio.

Planetel connette l’estate: Wi-Fi pubblico al Lazzaretto Estate 2025.

LAZZARETTO ESTATE 2025 - Torna per il quinto anno la rassegna estiva di Bergamo, un evento imperdibile che offre un'esperienza unica di musica, comicità e spettacoli dal vivo: 16 appuntamenti dal 13 giugno al 27 luglio 2025 L ... Scrive informazione.it

Nek, Renga, Bollani, Raf, Roberta Bruzzone e Fiorella Mannoia ospiti di “Lazzaretto Estate” - La rassegna propone 16 appuntamenti dal 13 giugno al 27 luglio spaziando fra musica, comicità e spettacoli dal vivo. Come scrive bergamonews.it