Planet B coltivare piccoli frutti a impatto zero oggi si può | il progetto di Cso Italy

Scopri come Planet B trasforma la coltivazione di piccoli frutti in un gesto di rispetto per l’ambiente. Oggi, grazie a “Berry Swing” di CSO Italy, debutta un inovativo progetto triennale a Milano che unisce sostenibilità, sport e avventure straordinarie. Un’iniziativa europea che punta a sensibilizzare sul cambiamento climatico attraverso esperienze coinvolgenti e innovative, dimostrando che anche le azioni più piccole possono fare la differenza.

A Milano debutta “Berry Swing, Little European Heroes Against Climate Change”, progetto triennale di Cso Italy, cofinanziato dall’Ue. Al centro: piccoli frutti sostenibili, eventi sportivi internazionali e una spedizione sul Gasherbrum IV con discesa in parapendio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Planet B, coltivare piccoli frutti a impatto zero oggi si può: il progetto di Cso Italy

