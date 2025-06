Placido Domingo riceve il Premio Faraglioni 2025 | l’evento compie 30 anni e diventa internazionale

L’atteso Premio Faraglioni Capri 2025 si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, celebrando il trentennale con un ospite d'eccezione: Placido Domingo. Icona indiscussa della musica lirica mondiale, il Maestro sarà al centro di una serata che fonde tradizione e internazionalità, consacrando Capri come crocevia di eccellenza culturale. L’appuntamento è imperdibile: un’occasione per rendere omaggio a un’icona senza tempo e ai valori che uniscono arte e passione.

Sarà Placido Domingo, autentico monumento della musica lirica mondiale, il protagonista della serata del Premio Faraglioni Capri 2025, che celebra il suo trentesimo anniversario trasformandosi in Premio Internazionale. Un riconoscimento che non solo onora una carriera leggendaria, ma sancisce anche l'evoluzione di un evento simbolo dell' Isola Azzurra, ormai punto fermo nel panorama culturale italiano. L'appuntamento è fissato per il 9 settembre, nella raffinata cornice del Teatro del Grand Hotel Quisisana, storica e prestigiosa struttura della famiglia Morgano-Cuomo, che da sempre ospita l'evento in qualità di partner ufficiale.

Il Premio Faraglioni Capri a Placido Domingo - Il Premio Faraglioni Capri compie 30 anni celebrando l'eccellenza musicale e culturale, e quale modo migliore per farlo se non con una leggenda vivente come Placido Domingo? Il maestro, icona della lirica mondiale, porterà sul palco un’esibizione memorabile, unendo tradizione e innovazione in un evento che rimarrà nella storia dell’Isola Azzurra.

