Pizzo Franco Torchia | Questo è il mare che vogliamo Altro che alghe e feci!

un post carico di passione e orgoglio per il patrimonio naturale della nostra costa. Con parole che colpiscono nel segno, il Professore invita tutti a proteggere e valorizzare il mare autentico, lontano da allarmismi ingiustificati. È un appello a riscoprire la bellezza genuina delle nostre acque, affinché restino un tesoro da ammirare e custodire per le generazioni future.

Una dichiarazione accesa, ironica e appassionata quella del Professor Franco Torchia, che sui social ha espresso il suo personale elogio al mare di Pizzo e della Costa degli Dei, criticando però apertamente chi, a suo dire, ne deturpa l’immagine con allarmismi esagerati. “Eccolo il mare che vogliamo. Trasparente e da ammirare per i suoi colori, la sua limpidezza, i suoi riflessi, il dolce suono dello sciabordio che ti culla”, scrive Torchia in un post in cui descrive un’esperienza di immersione totale e contemplativa. Parole che raccontano il rapporto intimo con il mare, fatto di bellezza, leggerezza, libertà e rispetto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it